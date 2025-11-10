SICARIOS ASESINAN EN LA VÍA PÚBLICA A TRES MUJERES EN MACUSPANA, TABASCO; LA FISCALÍA REPORTÓ “VARIAS” DETENCIONES

Pese al despliegue del operativo Jaguar I, la ola de violencia no se detiene en Macuspana, Tabasco, ya que la noche del pasado sábado ocho de este mes de noviembre tres mujeres fueron asesinadas, con lo cual en tres días se registraron al menos seis homicidios en distintos hechos.

Luego, en un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó la detención de varias personas en el municipio de Jalapa por su presunta relación con el crimen de las tres mujeres en la colonia El Castaño.

Testigos relataron que las víctimas convivían en la banqueta, frente al domicilio de una de ellas, cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego.

Cabe señalar que en un video que circula en redes se aprecia la supuesta agresión, pero se ve que también participa una persona que baja del asiento del copiloto de un carro.

Una murió en el lugar, mientras las otras dos fueron trasladadas gravemente heridas a un hospital, donde más tarde fueron declaradas muertas.

Las víctimas fueron identificadas como Débora P y Daniela Alejandra E, esta última propietaria de un salón de belleza. La tercera aún no ha sido identificada oficialmente.

Hubo fuerte movilización de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal.

En el lugar fueron asegurados casquillos de calibres nueve milímetros y cinco punto cincuenta y seis milímetros, de acuerdo con los reportes.

El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, indicó que una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas entre grupos criminales que se disputan el territorio, y que una de las víctimas sería familiar de un presunto líder delictivo.

“Una de ellas está relacionada por un familiar de uno de los que tienen ahí el control de la venta, de la distribución, del envenenamiento para el pueblo. Entonces sería como un ajuste de cuentas que se da, pero será la Fiscalía la que determine”, agregó.

Momentos antes de anunciar la muerte de Daniela Alejandra, su padre afirmó que provenía de una familia trabajadora que no tenía problemas con nadie.

Fuentes: El Financiero, Al Día, Reforma y Reporte Maya.