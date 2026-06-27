POLÍTICOS DE MORENA OFRECEN INFORMACIÓN A EU SOBRE VÍNCULOS CON EL NARCO: NEW YORK TIMES
Las investigaciones de la Administración de Donald Trump sobre el Gobierno de México se han intensificado tras las acusaciones contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, y según un artículo publicado hoy sábado por New York Times, algunos integrantes de Morena se han acercado discretamente a autoridades estadounidenses a informar sobre otros miembros del partido.
El Universal dio a conocer que el diario señala que al menos una decena de funcionarios, incluidos gobernadores y legisladores, algunos pertenecientes a Morena, han establecido contacto con autoridades de Estados Unidos para compartir datos sobre otros políticos.
De acuerdo con 8 personas que participaron en estas conversaciones, los contactos ocurrieron después de que Estados Unidos acusó a funcionarios mexicanos, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su exsecretario de Seguridad, Enrique Inzunza Cázarez, de colaborar con el Cartel de Sinaloa.
El reportaje, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, indica que varios funcionarios buscan adelantarse a investigaciones que podrían enfocarse en ellos, y que 3 personas informadas sobre estos esfuerzos afirmaron que el interés por cooperar surgió en parte por una iniciativa de la Drug Enforcement Administration (DEA), que contactó de manera privada a funcionarios mexicanos para persuadirlos de colaborar.
El diario advierte que, si los investigadores estadounidenses convencen a suficientes políticos de Morena para actuar como informantes, podría generarse una cadena de testimonios y acusaciones que debilitará al partido gobernante.
También, que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una situación cada vez más compleja, con divisiones en su gabinete entre quienes promueven mayor cooperación con Washington y quienes consideran peligroso que el Gobierno de Trump procese a un gobernador mexicano en funciones.
Más información: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/politicos-de-morena-son-informantes-del-gobierno-de-trump-segun-el-new-york-times-buscan-adelantarse-a-investigaciones/