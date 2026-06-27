sábado, junio 27, 2026
Lo último:
Locales

POLVO DEL SAHARA ALCANZARÁ SU MAYOR CONCENTRACIÓN ESTE FIN DE SEMANA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Las mayores concentraciones de polvo del Sahara en la Península de Yucatán se presentarán entre las 18:00 horas de este sábado y las 12:00 horas del domingo, periodo en el que se espera una mayor presencia de partículas suspendidas en el ambiente.

De acuerdo con el pronóstico, una vez que disminuya la concentración del polvo sahariano, se prevé el retorno gradual de las lluvias en la región, favoreciendo nuevamente las condiciones para precipitaciones. Durante el paso de este fenómeno es común que se observe un ambiente brumoso, cielos con menor visibilidad y una reducción temporal en las probabilidades de lluvia.

También te puede gustar

Layda Sansores habría pactado con grupo ADO

CONDENA SUTCOBACAM TODA MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA, ACOSO Y ABUSO CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

VIDEO.- Las mujeres en el proceso electoral 2021

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *