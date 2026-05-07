“NO HEMOS ENCONTRADO NADA”; REPORTE SOBRE CAÍDA DE AVIONETA EN PALIZADA FUE FALSO: FISCAL JACKSON

Al asegurar que iniciaron la búsqueda tan pronto fueron notificados, el fiscal general del Estado de Campeche, Jackson Villacís Rosado, afirmó que fue falso el reporte sobre la supuesta caída de una avioneta en la localidad de Santa Isabel, en el Municipio de Palizada, el martes 5 de mayo.

Aseguró que personal de los tres niveles de Gobierno, incluyendo al Ejército, Marina, Guardia Nacional, entre otros, inició la búsqueda y hasta la noche del miércoles no dieron con ella.

Incluso hicieron uso de drones, además de que se fueron sumando más elementos federales para recorrer los puntos en los que supuestamente había caído la aeronave, pero no encontraron rastros.

Aclaró que la búsqueda continuará aunque con menor personal, e hizo un llamado a no generar psicosis, luego de que algunas plataformas digitales usaron como referencia la fotografía de un accidente aéreo en otro país.