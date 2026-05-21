MUERE ELEMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL TRAS DERRAPAR EN MOTOCICLETA

Escárcega.- Roger Isaac E. P., de 24 años de edad y elemento de la Guardia Nacional adscrito al área de seguridad ferroviaria del Tren Maya en la estación Escárcega, perdió la vida tras sufrir un accidente en motocicleta sobre la carretera federal, a la altura del kilómetro 27, cerca del ejido Revolución.

De acuerdo con la información recabada, el joven se dirigía presuntamente hacia su domicilio en la comunidad de Xbacab, municipio de Champotón, cuando perdió el control de la motocicleta que conducía y derrapó sobre el pavimento.

Tras el percance fue auxiliado por cuerpos de emergencia y trasladado al Hospital General del Bienestar IMSS Janell Romero Aguilar de Escárcega, donde finalmente falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

El agente había concluido su turno laboral en el área de seguridad ferroviaria del Tren Maya antes de emprender el trayecto hacia su hoga