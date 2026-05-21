MODIFICAN HORARIOS ESCOLARES PARA HOY Y MAÑANA POR OLA DE CALOR

San Francisco de Campeche.- A través de un comunicado, la Secretaría de Educación dio a conocer el ajuste de horarios en educación básica para hoy jueves y mañana viernes.

En educación inicial quedó de 8 de la mañana a 12 del día, en preescolar de 9 a 11:30 de la mañana; y en primaria de 8 de la mañana al mediodía para el turno matutino y de 15:30 a 18:30 (sin receso) para el vespertino. Todos en modalidad regular e indígena.

En secundaria (general y técnica) el horario de entrada y salida para el turno matutino será de 7 de la mañana a 12:20, y para el vespertino a partir de las 15:30.

En Telesecundaria de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y en educación especial (CAM) de 8 de la mañana al mediodía para el turno matutino, y de 15:30 a 18:30 para el vespertino.

Por último, la dependencia señaló que seguirá monitoreando las condiciones climáticas para tomar las decisiones necesarias para salvaguardar el proceso enseñanza-aprendizaje.