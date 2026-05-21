NUEVO CASO DE GUSANO BARRENADOR EN HUMANO; YA SON 6 EN ESTE AÑO

Campeche registró un nuevo caso de miasis por Cochliomyia hominivorax en humanos, de acuerdo con el más reciente reporte epidemiológico correspondiente a la semana 18 del año en curso.

Las cifras oficiales indican que la entidad registra ya 6 casos en este 2026, de esta enfermedad parasitaria causada por la llamada “mosca barrenadora”.

El informe detalla que hasta el momento no se han reportado defunciones en la entidad campechana, que concentra el 2.9 por ciento de los contagios registrados este año a nivel nacional.

Chiapas continúa como el Estado con mayor número de casos al acumular 36 durante 2026, mientras la Ciudad de México mantiene un solo registro.

En el acumulado total de 2025 y 2026, Campeche suma 10 casos de miasis humana, cifra que lo coloca entre las entidades con presencia de esta enfermedad, aunque por debajo de Chiapas, que acumula 127 casos.