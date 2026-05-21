EVITA CHOQUE FRONTAL, DA VOLTERETAS Y DEJA A MUJER Y BEBÉ HERIDOS

Ciudad del Carmen.- Sobre la carretera Carmen–Puerto Real, a la altura del kilómetro 15 con dirección hacia Isla Aguada, en Carmen, una familia originaria de Quintana Roo resultó lesionada luego de que el vehículo en que viajaban diera volteretas y quedara llantas abajo.

De acuerdo con el conductor del vehículo Kia Forte gris, otro automóvil invadió su carril al intentar rebasar, ante lo cual realizó una maniobra brusca para evitar un choque frontal y perdió el control de su unidad.

Su auto se salió del camino, impactó contra barandales y una toma de agua para después dar volteretas hasta quedar destruido y en posición “normal”.

Paramédicos de Acses y Sasi atendieron a una mujer y a un bebé, a quienes trasladaron a un hospital para sus valoraciones médicas, mientras elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento de los hechos y tomaron las medidas pertinentes para evitar otro accidente.