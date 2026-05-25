PODRÍAN ADELANTAR FIN DEL CICLO ESCOLAR AL 26 DE JUNIO

– SEDUC DICE QUE “NO ES CANTIDAD, SINO CALIDAD”

El titular de la Secretaría de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, informó que se analiza adelantar el proceso de evaluaciones escolares para concluir el ciclo lectivo el próximo 26 de junio, propuesta que consensuará con la gobernadora Layda Sansores, además de considerar viable analizar esquemas con menos días de clases, pero con mayor calidad educativa.

Explicó que la intención es iniciar las evaluaciones desde el 15 del citado mes, para que los alumnos ya cuenten con el tercer trimestre aplicado, las calificaciones cargadas en el sistema y los certificados y boletas electrónicas listos para descargar antes de concluir el ciclo escolar.

“El 26 de junio estaríamos prácticamente con todo listo. Esa es la propuesta que hoy voy a consensuar con la gobernadora y posiblemente mañana se dé a conocer”, señaló.

Sarmiento Maldonado aseguró que Campeche está respetando los 182 días establecidos en el calendario oficial, aunque recordó que la legislación nacional contempla entre 185 y 200 días de actividades escolares.

El funcionario consideró que México mantiene uno de los calendarios escolares más extensos del mundo, comparable únicamente con Japón, mientras que países europeos como Francia y Bélgica tienen menos de 180 días de clases y mantienen buenos resultados educativos.

El secretario de Educación indicó que este planteamiento ya fue expuesto ante la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde se realizan estudios comparativos sobre los calendarios escolares de otros países. Además, afirmó que el actual sistema educativo enfrenta desgaste tanto en docentes como en alumnos y comunidades escolares, por lo que consideró viable analizar esquemas con menos días de clases, pero con mayor calidad educativa