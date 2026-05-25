MUERE MUJER EN EL BAÑO DE SU CASA POR APARENTE CAÍDA ACCIDENTAL

Ciudad del Carmen.- Por la calle Abelardo Carrillo, entre Gardenia y Delicias de la colonia Renovación, Segunda Sección, una mujer perdió la vida dentro de su vivienda tras sufrir una presunta caída accidental en el baño.

Familiares la hallaron inconsciente y boca abajo, ante lo cual solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio junto con personal del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes realizaron las diligencias correspondientes y levantaron el cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer aparentemente resbaló y sufrió un golpe fatal.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad de la víctima.