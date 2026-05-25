SUSPENDIDA DESDE HACE 1 MES LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DEL BIENESTAR EN TAMARINDO POR REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DE LA PEÑA

-“EN MESAS DE TRABAJO REVISAMOS EL MURO DE CONTENCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS 303 CASAS, Y ESPERAMOS OBTENER PERMISOS ESTA SEMANA”

San Francisco de Campeche.- La directora general del Instituto de la Vivienda de Campeche, Elvira de la Peña Abreu, confirmó que la construcción de las Viviendas del Bienestar en la ciudad capital campechana está temporalmente suspendida por una clausura, aunque aseguró que se busca evitar un conflicto legal con el Ayuntamiento.

La funcionaria explicó que actualmente sostienen mesas de trabajo para atender los requerimientos técnicos, como la revisión del muro de contención y el abastecimiento de agua para las 303 viviendas proyectadas en la zona de Tamarindo.

Destacó que pese a que jurídicamente podrían recurrir a un amparo para continuar, han optado por el diálogo para no entorpecer la relación institucional.

“No queremos entrar en pleito legal, sino hacer las cosas correctamente y con transparencia”, subrayó De la Peña Abreu, y señaló que la suspensión —de un mes a la fecha— afecta a trabajadores y comercios locales, pero confió en que los permisos sean otorgados esta semana para reiniciar labores.

Finalmente, señaló que el retraso perjudica principalmente a los beneficiarios, ante lo cual hizo un llamado a sumar esfuerzos entre Federación, Estado y Municipio, pues al finalizar las obras será el Ayuntamiento quien reciba el fraccionamiento.