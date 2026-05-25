IDENTIFICAN A LOS 4 FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE CARRETERO

José Manuel Sánchez Sánchez, su esposa Elda Méndez Guzmán y el hijo de ambos, Joel Sánchez Méndez, son las personas que fallecieron en el lugar de los hechos, mientras la cuarta víctima que perdió la vida en el hospital fue identificada como Karen Azucena Preza Vázquez, tras el accidente ocurrido la tarde-noche de ayer domingo a 10 kilómetros de la cabecera de Escárcega, en una carambola vehicular en la que se vieron involucradas tres unidades motrices.

Preza Vázquez fue reportada como fallecida alrededor de las 4 de la mañana de hoy, por personal del Hospital General “Jannel Romero Aguilar”.

Aunque no se ha hecho oficial, es probable que los integrantes de la familia Sánchez Méndez sean velados en un domicilio de la colonia rural San Francisco, también conocida como Kilómetro 5, en la carretera a Xpujil, donde tienen familiares.

Hasta el momento, las autoridades policiacas no han informado las causas del accidente, aunque se deduce que se debió al exceso de velocidad y a la lluvia que caía en ese momento.

Trascendió que los integrantes de la familia Sánchez Méndez participaban desde el viernes en una asamblea religiosa de la congregación Testigos de Jehová.