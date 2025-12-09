La diputada Tania González Pérez cuestionó nuevamente la opacidad que rodea la licitación destinada a diseñar logos, slogans y campañas turísticas para posicionar a Campeche como un destino atractivo. Recordó que el fallo de esa licitación ocurrió en noviembre de 2024, pero a pesar de que el secretario de Turismo, Israel Hernández, aseguró en la comparecencia de agosto que todos los productos fueron pagados desde marzo, hasta ahora no existe evidencia pública de esos materiales ni han sido entregados a los operadores turísticos que deberían utilizarlos.

González Pérez señaló que, aun sin ver resultados, el presupuesto de egresos contempla un incremento para la Secretaría de Turismo, lo que vuelve indispensable aclarar el destino de los recursos de la licitación. Expuso que en agosto solicitaron el micrositio donde debían estar alojados los archivos digitales de logos, slogans y campañas, pero no recibieron respuesta. Indicó que retomará el tema ante la entrada del presupuesto 2026, ya que no se ha ejercido la parte del 2% del impuesto al hospedaje destinada a estos materiales y es necesario ponerlos al alcance de la ciudadanía y de quienes se dedican al sector turístico.