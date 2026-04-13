EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 13 DE ABRIL DE 2026

CRECE RECLAMO POR SEGURIDAD PERDIDA.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, hablan hoy del “reclamó” ciudadano que Layda Sansores no ha querido escuchar y que se ha dedicado a desmentir y minimizar con tal de proteger y mantener a su inepta y corrupta secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez. Reproducimos.

“Layda Sansores, gobernadora de Campeche, enfrenta el ruido que ya no cabe en conferencias ni transmisiones. La calle le reclama la seguridad que su administración debe. Las voces que apuntan a Marcela Muñoz, responsable de la seguridad estatal, no surgen desde la oposición organizada, sino del desgaste cotidiano, ese que no se contiene con cifras ni con sarcasmo oficial. El señalamiento es simple y corrosivo: el cargo rebasó a quien debía sostenerlo. Mientras el gobierno intenta encuadrar la inconformidad como exageración, el malestar escala y se acumula. Sansores y su institucionalidad pierden la poca tracción que han logrado.”

Las ejecuciones, robos y extorsiones se acumulan de manera proporcional a la fortuna que Muñoz acumula del Gobierno de Todos los Sansores. Y como premio a su ineptitud, le dieron la ciudad administrativa y 100 millones de pesos para que siga metiendo facturas. ¿Y el combate a la corrupción morenista?

ESTADO INVOLUCRADO EN DESAPARICIONES.

Templo Mayor, de Reforma, comenta hoy que “mientras en México se siguen acumulando denuncias de desaparecidos, en el gobierno federal siguen inquietos por el reciente informe del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas. Tan es así que la Secretaría de Relaciones Exteriores continúa moviéndose para tratar de desacreditar el informe.” Mientras Sheinbaum busca desacreditar, la periodista Carmen Aristegui comentó:

“Tenemos que ponernos en los zapatos de esas miles y miles de familias que hoy no tienen a alguien en casa. Estamos hablando de un fenómeno demasiado extendido, escandaloso, monstruoso por sus dimensiones, que tiene que ser enfrentado de otra manera. El Estado mexicano no ha sido capaz de resolver algo que se ha ido incrementando a lo largo de los años”.

El veraz informe de la ONU afirma que en México se cometen crímenes de lesa humanidad y peor aún, que en el Estado mexicano hay elementos que participan en desapariciones forzadas, que es una conducta continuada y que es una situación urgente de ser resuelta. ¿Por qué en vez de mentir y desmentir, no se ponen a trabajar en acabar con el problema?