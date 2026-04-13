BONATTI ADEUDA 4 MESES DE PAGO A VOLQUETEROS Y EXIGE CERTIFICACIONES PESE A NO AUMENTAR TARIFA, ACUSAN; PARO SERÁ INDEFINIDO HASTA QUE HAYA SOLUCIÓN

Candelario Bautista Vázquez, de Volqueteros de Campeche, e Iván Gómez Aguilar, de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, señalaron que alrededor de 100 trabajadores son afectados por la falta de pago, que debe ser cada 15 días pero lleva atraso de 4 meses, y el desplazamiento de la mano de obra en los trabajos del gasoducto que realiza Bonatti, que además exige certificaciones que no es posible obtener porque el pago o tarifa no les permite financiarlo.

Sobre si ha habido acercamiento con la empresa italiana, Gómez Aguilar señaló que Bonatti tiene convenio con una nacional, que es la que da la cara y con quien están en pláticas, y recalcó que el paro es indefinido hasta que queden resueltas sus inconformidades

Del desplazamiento o marginación laboral, explicó que obedece a la creación de sindicatos a nivel nacional, y se refirió también a la necesidad de incrementar la tarifa ante el encarecimiento de insumos y refacciones, pues eso les impide cumplir con exigencias de la empresa italiana en cuanto a unidades en óptimas condiciones y certificaciones de los choferes.

Expuso que las unidades aparcadas en señal de protesta representan un 10 por ciento del parque vehicular estatal, y que contratar a campechanos beneficia a choferes, mecánicos, pintores y llanteros locales, entre otros, lo que no ocurre si benefician a foráneos.