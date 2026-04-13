DERRAME DE DIÉSEL EL DOMINGO EN DEER PARK; PEMEX AFIRMA QUE FUE CONTENIDO SIN PRECISAR VOLUMEN

Houston.- La empresa Petróleos Mexicanos confirmó este lunes que fue contenido el derrame de diésel ocurrido el domingo en el muelle de la refinería Deer Park, en Houston, incidente cuyo volumen no ha sido precisado públicamente.

De acuerdo con la petrolera, el derrame se originó por la interacción de dos barcos privados, tras lo cual se activaron protocolos de emergencia y se emitió un mensaje CAER nivel tres para notificar a autoridades y comunidad. Pemex indicó que no hay impacto en el canal de navegación ni en la zona cercana.

Sin embargo, la empresa estimó que las reparaciones y la limpieza total del área afectada podrían prolongarse aproximadamente dos días, mientras continúan las labores en el sitio con personal especializado y contratistas.