ENCUENTRAN SIN VIDA Y ENTRE LA MALEZA A “LA PIGUA”, TRAS REPORTE DE DESAPARICIÓN EL VIERNES 3

Champotón.- Tras ser reportado como desaparecido el viernes 3, Raúl Hernández Hernández, conocido como “La Pigua”, de 25 años y originario de la comunidad de Canasayab, fue localizado sin vida entre la maleza, la tarde de ayer domingo.

El cuerpo fue hallado, a 3 kilómetros de la carretera a San José, en el Municipio de Champotón, y junto a él estaba la motocicleta que conducía, lo que hace suponer que pudo haberse salido del camino, aunque vecinos y quienes participaron en el hallazgo no descartan que se trate de un hecho violento.

El cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición, y las autoridades guardan hermetismo, lo que genera incertidumbre y especulación en la comunidad.

Raúl Hernández laboraba en el sector cañero y su desaparición fue reportada el viernes por familiares y amigos, quienes iniciaron la búsqueda desde el día en que no regresó de su jornada.

La noticia ha causado consternación en Canasayab y poblados vecinos, donde se exige a las autoridades esclarecer la muerte de “La Pigua”.