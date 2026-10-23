ANUNCIAN FESTIVAL DE LAS LUCES CON DESFILE Y CONCURSO DE PIBIPOLLO

San Francisco de Campeche.- La Alcaldía de Campeche anunció el Festival de las Luces Gesti+ 2026, que se realizará del 28 al 31 de octubre, con actividades culturales, desfiles, concursos y espacios para emprendedores, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

El programa iniciará el miércoles 28 con el encendido de luces, la instalación de un altar monumental en el Parque Principal y presentaciones artísticas. Del 29 al 31 se instalará el Pasaje de las Luces en el Pasaje Román Piña Chan, de 17:00 a 22:00 horas, con la participación de artesanos y emprendedores.

El jueves 29, a las 19:00 horas, se realizará el Paseo de las Luces, que partirá del parque de San Martín, recorrerá el Centro Histórico y concluirá cerca del Palacio Municipal. También habrá un concurso de caracterizaciones alusivas al Día de Muertos, con una bolsa de 53 mil pesos en premios, así como un concurso de pibipollo.

Las inscripciones para ambos concursos son gratuitas y estarán abiertas en el Centro de Atención Municipal hasta el viernes 23 de octubre, a las 16:00 horas.