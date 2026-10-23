CHAPULINES Y OPORTUNISTAS DESPLAZAN A FUNDADORES DE MORENA EN CARMEN Y PROPICIAN DESERCIONES, CRITICAN
—“Hay decepción ante la falta de oportunidades”: Ricardo Sánchez.
Ciudad del Carmen.- La llegada de personajes que no han trabajado por Morena y que se han registrado “cuarto pa’l ratito” para buscar una coordinación o candidatura ha propiciado que varios fundadores del movimiento se alejen decepcionados ante la falta de oportunidades, lamentó Ricardo Sánchez Serino, profesor y fundador de este partido en el municipio de Carmen.
Señaló que, aunque todos tienen derecho a participar en las convocatorias internas, hay aspirantes que apenas han llegado al movimiento y “cuarto pa’l ratito” se han registrado para buscar candidaturas o cargos públicos, mientras que otros militantes llevan años trabajando desde las bases y no reciben las mismas oportunidades.
Sánchez Serino recordó que varios fundadores de Morena, “quienes comenzamos a organizar el movimiento desde 2013”, fueron desplazados y se alejaron decepcionados por la falta de oportunidades, por lo cual consideró que es momento de recuperar esos espacios.
También advirtió que algunos personajes solo buscan beneficios personales y, cuando no consiguen una candidatura, abandonan el partido para buscar oportunidades en otras fuerzas políticas.