¡SIGUE EL PLEITO EN MORENA!; “NO SOMOS JUGUETITO DE NADIE Y YA AGOTÉ EL DIÁLOGO”, LE ADVIERTE CARLOS UCÁN A ANTONIO JIMÉNEZ

—Llama soberbio al pastor del Congreso, a quien acusa de vulnerar sus derechos políticos al hacer caso omiso de su petición de regresar al Congreso.

San Francisco de Campeche.- En una publicación en sus redes sociales, el diputado morenista con licencia Carlos Ucán Yam acusó a su compañero de partido, José Antonio Jiménez Gutiérrez, a quien llamó soberbio, de sentirse dueño del Congreso y de vulnerar sus derechos políticos al hacer caso omiso de su petición de reincorporarse a las labores legislativas. Además, advirtió: “Todo ha llegado a un límite, todos se tiran la bolita y agoté el diálogo hasta más no poder… No somos juguetito de nadie”.

Ucán Yam expuso que hace más de 50 días solicitó su reincorporación al Congreso del Estado, conforme a lo establecido en el Acuerdo 153 del Pleno Legislativo, para ejercer sus funciones como diputado, “como me lo permite la ley y mi derecho político”.

Sin embargo, continuó, “el señor que se siente dueño del Congreso”, en alusión a Jiménez Gutiérrez, “ha vulnerado mis derechos políticos, haciendo caso omiso de mi situación”.

Y reveló: “El día de hoy, después de 55 días, tuve una llamada con él. Me refiere que, por hacerme un favor, turnará mi tema a la Presidencia de la Mesa Directiva, ‘a ver’ si dicha Mesa tiene el interés de darle trámite. Y, por otro lado, ‘a ver’ si esta soberanía (Congreso) avala tu regreso…”, me señaló en la conversación.

“Yo le señalé”, continuó Ucán Yam, “que no seré responsable de su omisión y, si administrativamente tienen problemas, que los resuelvan. Yo solicité hace casi dos meses mi procedimiento”.

“La soberbia es muy mala consejera. Todo ha llegado a un límite, ‘todos se tiran la bolita’… Agoté el diálogo hasta más no poder, tengo testigos y pruebas. No somos juguetito de nadie”, aseveró.

“Solicito públicamente al delegado especial y al Comité Ejecutivo Nacional que intervengan. El Congreso no puede ser rehén de nadie. Somos homólogos y debemos tratarnos con respeto”, concluyó Ucán Yam.