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¡DESPILFARRA LAYDA EN APLAUDIDORES!; LE PAGÓ $474 MIL A LORD MOLÉCULA POR SUS ALABANZAS: JORGE GARCÍA

A través de sus redes sociales, el profesor y periodista Jorge García Orozco dio a conocer que el Gobierno de Layda Sansores le pagó 474 mil pesos a Carlos Pozos Soto, mejor conocido como Lord Molécula, por promocionar puertos marítimos, lo que calificó como alabanzas.

Y agregó: “A ver si no se va de juerga con Nacho ‘El Chapucero’ Rodríguez y Vicente Serrano”, comunicadores afines a la 4T que fueron captados en una fiesta en un supuesto antro VIP.

También ironizó: “Por el bien de todos, primero los chayoteros del Bienestar”.

El periodista Manuel López San Martín replicó la información y escribió: “¡Despilfarro total en aplaudidores del poder! Lord Molécula recibió 474 mil pesos de fondos públicos en Campeche. El Gobierno de Layda Sansores pagó por comentarios a modo y elogios a la 4T”.

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