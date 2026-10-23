¿QUÉ ENCUBREN? RETIRAN DOS ARMAS ANTES DE LAS DILIGENCIAS DE LA FISCALÍA

ACUDE MARCELA, VE A LA PRENSA Y SE RETIRA DEL LUGAR

San Francisco de Campeche.- Dos armas de fuego fueron localizadas durante la mañana de este viernes en calles de la colonia Cumbres, luego de las detonaciones reportadas horas antes en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Punto Alto, por Cumbres, donde elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron para verificar el reporte.

De acuerdo con los datos proporcionados, al sitio también llegó la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez. Sin embargo, se señala que, ante la presencia de representantes de medios de comunicación, las armas fueron levantadas y retiradas del lugar sin esperar la intervención de la Fiscalía General del Estado de Campeche, encargada de realizar las diligencias y preservar los indicios.

Las armas fueron retiradas rápidamente del sitio, situación que genera cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado para el manejo de posibles evidencias relacionadas con los hechos violentos registrados durante la madrugada.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si las armas fueron aseguradas para su análisis pericial o si existe alguna persona detenida relacionada con su localización.