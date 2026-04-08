EN REDES: MUEREN 3 ABUELITOS POR INFLUENZA: JOSEFA AVENDAÑO; “NO SE VACUNARON”

Sin precisar a qué Municipio o localidad pertenecen, la Secretaría de Salud del Estado de Campeche confirmó el fallecimiento de 3 personas de la tercera edad a causa de la influenza estacional, “en distintas zonas del Estado”.

La titular de la dependencia, Josefa Castillo Avendaño, señaló que ninguna víctima se había vacunado contra el virus, y que pese a recibir atención médica no fue posible salvarlos por la falta de protección inmunológica.

“Son adultos mayores que no se aplicaron la vacuna durante la campaña”, declaró la funcionaria, y agregó que algunos de ellos dependen de sus familiares para trasladarse a los centros de Salud, por lo cual pidió a la población acompañar a las personas de la tercera edad a completar su esquema de vacunación.

Pese a los decesos, la dependencia estatal informó que fueron aplicadas todas las dosis enviadas por la Federación, pero aún hay personas sin vacunar, ante lo cual solicitará más biológicos.

Castillo Avendaño explicó que la campaña invernal concluye en los primeros días de abril, pero quienes no se hayan vacunado aún pueden acudir a las unidades médicas.

Con información de El Despertador de Campeche.