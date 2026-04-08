AVALA SHEINBAUM QUE LA UIF PUEDA “CONGELAR” CUENTAS BANCARIAS SIN ORDEN DE UN JUEZ; “GARANTIZA QUE NO HAYA LAVADO DE DINERO”

ATROPELLO A LAS LIBERTADES INDIVIDUALES Y UN GROSERO ABUSO DE PODER: LÓPEZ SAN MARTÍN

Bajo el argumento de que es la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero, durante su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avaló que su Gobierno, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, pueda “congelar” cuentas de banco sin orden de un juez, y refirió que ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo que no está dentro de la ley, ni contra un político.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín afirmó: “En otras palabras, el Estado puede dejar a los ciudadanos sin acceso a su propio dinero. Un atropello a las libertades individuales y un grosero abuso de poder”.