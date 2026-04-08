TRÁMITES Y FALTA DE RESPUESTA DEL GOBIERNO AHOGAN AL AUTOTRANSPORTE EN CARMEN; CRISIS ECONÓMICA AGRAVA EL PANORAMA

Los transportistas de Ciudad del Carmen enfrentan un panorama adverso marcado por la falta de acuerdos con autoridades y procesos de regularización poco claros. Daniel Gómez Martínez, representante del sector, dio a conocer que las exigencias administrativas y los trámites burocráticos han limitado la operación de varias concesiones, dejando a numerosos trabajadores fuera de la actividad y generando incertidumbre sobre el futuro de las unidades que no están en funcionamiento.

A esta situación se suma el impacto de la economía en el municipio, que ha reducido la demanda de servicios y mantiene a menos de la mitad del parque vehicular activo, con poco más de 30 unidades en operación de un total de 67 concesiones. Este escenario afecta de forma directa a las familias que dependen del autotransporte, en un inicio de año que se mantiene complicado para el sector.