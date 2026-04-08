LAYDA SANSORES ENTRE LOS PEORES GOBERNADORES RUMBO A 2027

Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, se posiciona entre los mandatarios con menor aprobación dentro de los estados que tendrán elecciones en 2027, de acuerdo con el ranking de Mitofsky para El Economista de febrero de 2026. En la gráfica presentada, registra 39.1 por ciento, muy por debajo del promedio nacional de 49.9 por ciento, lo que la coloca en la parte baja de la tabla y la ubica como uno de los perfiles con mayor desgaste político en este grupo de 17 gobernadores.

Junto a ella aparecen Indira Vizcaíno, Samuel García, Miguel Ángel Navarro, Evelyn Salgado, Víctor Castro y David Monreal, todos con niveles por debajo del promedio. El estudio advierte que estos indicadores pueden incidir directamente en el desempeño electoral de sus partidos, al reflejar el nivel de respaldo ciudadano hacia sus administraciones, por lo que en el caso de Campeche, el escenario de baja aprobación podría representar un factor adverso rumbo a la elección estatal.

Fuente: Mitofsky, El Economista