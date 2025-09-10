VUELCA VEHÍCULO DEL IMSS POR LA LIBRE, CERCA DE LLEGAR A SEYBAPLAYA; SÓLO DAÑOS MATERIALES

Por la carretera libre, cerca de llegar al Municipio de Seybaplaya, un vehículo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se salió hoy por la mañana de la carpeta de rodamiento, lo que dejó sólo daños materiales.



Tras volcar la unidad, un Nissan tipo Tsuru, placas DKA-864-A y clave 1767 del Seguro Social, quedó recostada sobre uno de sus lados con el parabrisas roto y abolladuras.



Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de Protección Civil de Seybaplaya, quienes solicitaron apoyo a elementos de emergencia.



Más tarde, agentes de la Guardia Nacional (GN) colocaron conos preventivos para alertar a los conductores, en lo que fueron apoyados por policías municipales.

En tanto, una unidad de rescate perteneciente al SAMU de Seyba asistió al lugar, y sus paramédicos descartaron personas lesionadas. Al parecer sólo viajaba el chofer.