miércoles, septiembre 10, 2025
Lo último:
Municipales

VUELCA VEHÍCULO DEL IMSS POR LA LIBRE, CERCA DE LLEGAR A SEYBAPLAYA; SÓLO DAÑOS MATERIALES

Publicad0rTelemar

Por la carretera libre, cerca de llegar al Municipio de Seybaplaya, un vehículo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se salió hoy por la mañana de la carpeta de rodamiento, lo que dejó sólo daños materiales.


Tras volcar la unidad, un Nissan tipo Tsuru, placas DKA-864-A y clave 1767 del Seguro Social, quedó recostada sobre uno de sus lados con el parabrisas roto y abolladuras.


Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de Protección Civil de Seybaplaya, quienes solicitaron apoyo a elementos de emergencia.


Más tarde, agentes de la Guardia Nacional (GN) colocaron conos preventivos para alertar a los conductores, en lo que fueron apoyados por policías municipales.
En tanto, una unidad de rescate perteneciente al SAMU de Seyba asistió al lugar, y sus paramédicos descartaron personas lesionadas. Al parecer sólo viajaba el chofer.

También te puede gustar

Padres de familia piden la renuncia de Pozos Lanz

“FISCALÍA AMBIENTAL” SOLO PROTEGE PERROS Y GATOS

telemarwebmaster_gs2m70wg

Sancionarían a familia por dejar a su mascota amarrada y expuesta al sol; murió

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *