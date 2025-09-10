CIERRAN REJA DE ACCESO DE LA TELESECUNDARIA DE NOHALAL Y RETIENE AL PERSONAL

¡QUINTA PROTESTA DE PAPÁS EN ESTE MES POR FALTA DE MAESTRO EN ESCUELA!

Hecelchakán.- Molestos e indignados por la falta de respuesta desde que inició el ciclo escolar 2025-2026, padres de familias cerraron la reja de acceso de la Telesecundaria 116 de Nohalal y tienen retenido al personal, para exigir que la Secretaría de Educación, a cargo de Víctor Sarmiento, envíe un maestro de tercer grado.



Con esta protesta van 5 en lo que va de este mes de septiembre, pues primero fue en Crucero San Luis (Hopelchén), luego en la Junta Municipal de Pomuch (Hecelchakán) y después en las primarias “Ana María Ríos” y Héroe de Nacozari” de la ciudad capital.



Los padres de familia de la Telesecundaria 116 advirtieron que no se retirarán hasta que llegue el supervisor con respuesta de solución inmediata, pues, recalcaron, sus hijos tienen derecho a recibir educación de calidad.