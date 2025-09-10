AHORA MUERE OTRO MARINO DURANTE UNA PRÁCTICA DE TIRO; FUE REMOVIDO DE ADUANA EN MANZANILLO EN 2023

A 24 horas de que se diera a conocer el suicidio del capitán Abraham Pérez Ramírez, cuyo nombre apareció en el caso del huachicol fiscal en Tamaulipas, la Secretaría de Marina informó ayer martes 9 de septiembre del fallecimiento de otro de sus integrantes en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro.



A través de un comunicado, la dependencia expresó su pesar por este hecho y manifestó su solidaridad hacia los familiares del marino, a quienes aseguró se les brindará respaldo absoluto conforme a lo establecido en la ley.

Escribió: “La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”.



El marino fue identificado como el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien antes estuvo adscrito a la Aduana de Manzanillo, Colima, cargo que dejó tras un acuerdo institucional con las autoridades.



Fue removido de su puesto a petición del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, y del titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo.



Su lugar lo ocupó Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, quien apenas dos semanas después de haber asumido el cargo de subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo fue asesinado, en 28 de mayo de 2023.



Dicha ejecución fue atribuida en ese momento al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal interesada en el control de las aduanas para el tráfico de drogas.



Vía: El Financiero.