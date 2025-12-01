lunes, diciembre 1, 2025
Lo último:
Nacionales

“YA BASTA ALCALDESA ABELINA, A HUEVO QUE QUEREMOS AGUA Y QUE SE ESCLAREZCAN LOS 900 MILLONES”: EL COSTEÑO

Al exclamar: “Ubíquense, ya están como Abelina (López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco), no atinan”, el comediante El Costeño exigió: “Ya basta, a huevo que queremos agua y que se esclarezcan los 900 millones o los 90 y tantos millones, ya estoy como ella que no sé contar, porque como no manejo el presupuesto no sé cuánto se han chingado”.


Esto es lo que le da sentido y valor a un pueblo: sus artistas, no su jolgorio y pendejadas que anda haciendo ahí, y lo dije yo y el muerto seré yo, porque hoy mandan a callar al que habla, afirmó, y agregó: “Al rato me van a querer acusar de violencia política de género…”.

También te puede gustar

Campechana subsiste con la venta de dulces típicos y artesanales en Yucatán

Niños mexicanos arrasan en concurso de aritmética en China

MADRE BUSCADORA INCREPA AL GOBERNADOR MONREAL MIENTRAS PRESUMÍA LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA EN ZACATECAS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *