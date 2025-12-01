“YA BASTA ALCALDESA ABELINA, A HUEVO QUE QUEREMOS AGUA Y QUE SE ESCLAREZCAN LOS 900 MILLONES”: EL COSTEÑO

Al exclamar: “Ubíquense, ya están como Abelina (López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco), no atinan”, el comediante El Costeño exigió: “Ya basta, a huevo que queremos agua y que se esclarezcan los 900 millones o los 90 y tantos millones, ya estoy como ella que no sé contar, porque como no manejo el presupuesto no sé cuánto se han chingado”.



Esto es lo que le da sentido y valor a un pueblo: sus artistas, no su jolgorio y pendejadas que anda haciendo ahí, y lo dije yo y el muerto seré yo, porque hoy mandan a callar al que habla, afirmó, y agregó: “Al rato me van a querer acusar de violencia política de género…”.