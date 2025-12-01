HAY DIVISIÓN INTERNA EN MORENA POR LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO PORQUE NO CONFÍAN EN LARRACILLA NI EN LAVALLE MAURY: MÓNICA FERNÁNDEZ

La reciente solicitud de préstamo de mil millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, generó una notable y profunda división dentro de la bancada de Morena, afirmó la diputada del V Distrito, Mónica Fernández Montúfar, y recalcó que la oposición no tuvo nada que ver.

La legisladora de Movimiento Ciudadano (MOCI) explicó que la reacción de los legisladores morenistas no sólo se debe al elevado monto del financiamiento, sino también a la desconfianza hacia quienes manejarían los recursos, en este caso los secretarios de Administración y Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, y de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle, por no ser parte de ese grupo, e incluso al segundo lo tacharían de neoliberal y capitalista a más no poder.

En relación al préstamo, Fernández Montúfar expresó su preocupación por el esquema de pago, debido a que la mayor carga financiera recaerá en futuras administraciones.