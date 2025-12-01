¿CAMPAÑA ADELANTADA?

DENUNCIAN QUE DIFUNDEN EN CAMIÓN KO’OX DE TRONCAL NORTE IMÁGENES Y MÚSICA A TODO VOLUMEN PROMOCIONANDO A LA 4T

Usuarios del transporte público Ko’ox denunciaron que una unidad de la Troncal Norte pone música y videos de corte político con volumen excesivo, pese a que las autoridades estatales han reiterado que estos vehículos no deben operar como extensiones de ningún partido.



De acuerdo al reporte en redes sociales, en pantallas y bocinas del referido camión reproducen materiales “con la carota de la tía Layda” y música asociada a figuras de la 4T, incluyendo referencias a la presidenta Claudia Sheinbaum, y el volumen es tan alto que resulta imposible ignorarlo, generando incomodidad durante el trayecto.

La queja surge luego de que el propio Gobierno Estatal ha insistido en que las unidades del sistema de transporte público no forman parte de ninguna estructura partidista.