EL CASO DE ELISEO ABRE UNA PUERTA MUY PELIGROSA: PORTELA

San Francisco de Campeche.- El presidente del Colegio de Profesionales en Derecho del Estado de Campeche, Francisco Portela Chaparro, advierte que “La situación que está viviendo Eliseo Fernández Montúfar, en relación con que le quitaron la candidatura al Senado de la república, abre una puerta muy peligrosa para cualquier ciudadano que sea una amenaza para los gobernantes en turno, porque les van a inventar un delito, le liberarán la orden de aprehensión y antes de que haya una sentencia firme que haya causado ejecutoria, será eliminado de la contienda electoral”.

Portela destaca que, aunque no apoya a Fernández, esto no justifica la violación de sus derechos electorales. Advierte que aquellos que celebran esta decisión no comprenden el riesgo de establecer un precedente que permita descalificar a candidatos incómodos sin llevarlos a la contienda electoral.

Video