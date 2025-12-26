HALLAN MUERTO A VARÓN EN UN PREDIO ABANDONADO POR LA AVENIDA CONCORDIA

En un predio abandonado situado en la avenida Concordia, entre la calle 20 de Noviembre del fraccionamiento Justicia Social y la glorieta hacia Siglo XXI, fue hallada sin vida una persona del sexo masculino.

Un empleado de un lavadero de carros reportó el hallazgo, ocurrido ayer jueves pasado el mediodía, luego de que ingresó a ese terreno a realizar sus necesidades fisiológicas. Vio un “bulto”, al acercarse se percató que era un hombre que no reaccionó a sus llamados y avisó al número de emergencia.

Policías estatales llegaron al lugar en compañía de paramédicos del SAMU, quienes ingresaron al terreno abandonado para confirmar el deceso, tras lo cual acordonaron la zona y avisaron a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para las diligencias correspondientes. Alrededor de una hora después llegó personal del Servicio Médico Forense (Semefo) a retirar del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro de esta ciudad.

Existen dos versiones sobre los hechos, siendo la primera que presenta a huellas de tortura o golpes, mientras que otra apunta a que ingresó en horas de la madrugada pero se cayó y golpeó fuertemente quedando inerte, y al no recibir ayuda inmediata falleció. La necropsia de ley determinará las causas.