PAPÁ DEL MENOR DE ESCÁRCEGA LLEGA A TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA VER A SU ESPOSA Y REPATRIAR A SU HIJO
En la víspera del día de la Navidad, el señor Edward Ramírez de la Cruz, papá del pequeño del Municipio de Escárcega, en Campeche, que falleció en el accidente aéreo, llegó a Estados Unidos gracias a una visa humanitaria y acompañado por miembros de la Fundación Michou y Mau, para repatriar a su hijo.
Ramírez de la Cruz ansía ver a su esposa, quien permanece en un hospital de Houston con pronóstico reservado, tras el trágico evento donde fallecieron 6 de las 8 personas que iban a bordo de la aeronave.
Aún no se sabe cuándo le entregarán a Edward los restos de su vástago.