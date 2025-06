LAYDA ACUSA “MODUS OPERANDI MAFIOSO”, PERO ADMITE QUE NUNCA LE PIDIERON NADA AL GOBIERNO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, lanzó acusaciones por presuntas extorsiones en las que vinculó al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del periódico Tribuna Campeche. Sin embargo, en su propio relato terminó reconociendo que nunca ha habido una solicitud al gobierno estatal ni contacto personal con el comunicador.

Según Sansores, recibió quejas de personas que denunciaban una supuesta estrategia para presionar a empresarios, y relató una historia en la que se les habrían exigido hasta 300 mil pesos, aunque enseguida aclaró: “Nosotros no íbamos a ceder a nada, entonces nunca, tampoco nunca nos dijeron una cantidad… con usted González no, con ellos no, con él no tuvimos ese trato directo”. Pese a ello, calificó la situación como “un modus operandum mafioso”.