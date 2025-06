MARCELA LLAMA A LAYDA “UNA MUJER GUERRERA QUE HA DADO TODO POR EL PAÍS” Y LLAMA “COBARDES” A QUIEN LA CRITICA

La secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, le rindió un homenaje emocional a la gobernadora Layda Sansores San Román, a quien calificó como una mujer admirable, casi intachable. “Sí, sí, sí, me he hecho de piel dura, pero porque le he aprendido a usted qué calidad de mujer, qué guerrera, qué fortaleza”, soltó Muñoz, visiblemente conmovida. Y no se detuvo ahí: arremetió contra los críticos de Sansores llamándolos “una bola de cobardes” que, según ella, no tienen cara ni calidad moral para cuestionar a una mujer que —en sus palabras— “ha dado todo por el país”. El momento recordó más a una escena de lealtad inquebrantable que a un acto institucional de seguridad pública.