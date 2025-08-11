CATEAN PREDIO DEL EXCANDIDATO A GOBERNADOR MARIO “Á” POR PRESUNTOS CASOS DE SOBORNOS A PEMEX

En el operativo se aseguraron documentos y otros presuntos objetos relacionados con el delito.

Durante la madrugada de este lunes 11 de agosto, personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en un predio ubicado en Lomas del Castillo, propiedad del empresario y excandidato a gobernador del Estado de Campeche por el PAN, Mario “Á” y/o M.Á.L., quien es investigado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos sobornos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP).

Mario “Á” y otro empresario mexicano se encuentran actualmente en Estados Unidos. En la Fiscalía Federal de Campeche no se informó si hubo personas detenidas durante la diligencia.

Fuentes no oficiales señalaron que el inmueble cateado es habitado por el empresario José G.G.P. El operativo comenzó a la medianoche y concluyó a las dos de la mañana, tiempo en el que el personal federal aseguró documentos y otros presuntos objetos relacionados con el delito.

En el cateo participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Campeche, quienes brindaron seguridad perimetral. A nivel nacional se dio a conocer que Mario “Á” y otro empresario son investigados por presuntos sobornos de 150 mil dólares para obtener contratos millonarios a favor de empresas vinculadas a Rivorosa.