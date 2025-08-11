EU ACUSA A DOS MEXICANOS DE SOBORNOS A PEMEX; UNO ES EL EXCANDIDATO A GOBERNADOR DE CAMPECHE, MARIO ÁVILA, QUIEN SE ENCUENTRA PRÓFUGO

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos mexicanos de participar en un esquema de sobornos para obtener y retener contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP), su filial de exploración y producción.

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Texas, los señalados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, residente en The Woodlands, Texas, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, residente en Spring, Texas, ambos ciudadanos mexicanos y residentes permanentes en Estados Unidos.

Según el comunicado, entre 2019 y 2021 habrían conspirado, junto con otras personas, para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y PEP, con el fin de manipular procesos de licitación y asegurar contratos millonarios para empresas asociadas con Rovirosa.

Los sobornos incluyeron artículos de lujo —como productos Louis Vuitton y relojes Hublot—, pagos en efectivo y otros bienes valiosos. Las autoridades estadounidenses señalan que estas ventajas indebidas permitieron obtener contratos por un valor de al menos 2.5 millones de dólares, y que Rovirosa tendría vínculos con miembros de cárteles mexicanos.

Rovirosa fue detenido y procesado este lunes, mientras que Ávila permanece prófugo. Ambos enfrentan un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustantivas de la misma, con una pena máxima de cinco años de prisión por cada acusación.

La investigación está a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con apoyo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.