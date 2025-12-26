5 CHOFERES PASARON LA NAVIDAD BAJO ARRESTO AL REPROBAR LA PRUEBA DEL ALCOHOLÍMETRO; 6 VEHÍCULOS AL CORRALÓN

Durante la noche del pasado miércoles 24 de este mes, 6 vehículos fueron trasladados al corralón y 5 conductores detenidos y llevados al Juzgado Cívico por sobrepasar el límite permitido en el alcoholímetro, en un filtro sorpresa instalado en la avenida Justo Sierra, a la altura de la zona de bares.

Los policías revisaron cerca de 20 unidades, y de los conductores cuyos vehículos motrices fueron asegurados, uno no fue detenido porque no presentó ebriedad.