MUERTO Y RECOSTADO SOBRE UN SOFÁ CAMA ES HALLADO UN VARÓN EN LA COLONIA MORELOS; PROBLEMAS DE SALUD SON LA POSIBLE CAUSA

Carmen.- Movilización de autoridades se registró en la colonia Morelos, tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un cuarto de lámina ubicado junto a un lavadero sobre la avenida Malecón de la Caleta, entre las calles 62 y 66.

El varón fue identificado como Felipe S. M., de 53 años de edad, originario del Municipio de Palizada, y fue encontrado el pasado miércoles recostado sobre un sofá cama y sin signos vitales por trabajadores del lavadero, quienes al notar su ausencia ingresaron al lugar y notificaron a las autoridades.

De manera extraoficial, se indicó que presentó severa infección en el rostro y presuntos problemas de salud, aunque esta versión no ha sido confirmada por las instancias oficiales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, para los estudios de ley.