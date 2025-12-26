ESPIONAJE OFICIAL

Estos gobiernos guindas operan centros de espionaje para tener conocimiento de lo que hace sus adversarios y la Tía no se queda atrás…

–¿Cómo está eso que a partir de enero será obligatorio el CURP biométrico, con el que te van a mantener controlado y sabrán a detalle todo lo que haces? ¿Y que además, tenemos que registrar obligatoriamente el número de nuestros teléfonos celulares?” preguntó intrigada doña Chela, temerosa de que por no cumplir con esas obligaciones vaya a terminar con su humanidad en alguna cárcel.

–“Son las nuevas disposiciones del “Gobierno democrático” de la Emperatriz Claudia, respondió con ironía el bolero don Memín. Cuando hace algunos años, el Presidente Fecal quiso hacer lo mismo, los diputados, senadores y dirigentes guindas lo acusaron de impulsar un Gobierno fascista que tenga bajo absoluto control al ciudadano. Hoy ellos hacen lo mismo, pero se olvidan de sus críticas del pasado” argumentó.

–“Lo del registro de teléfonos celulares sí se me hace necesario, razonó don Julián. Hace muchos ayeres, cuando solo existían los teléfonos convencionales, había un directorio donde aparecían los números de todos los teléfonos contratados con el monopolio Telmex. Ahora son varias compañías las que ofrecen telefonía celular y es bueno tener un control, sobre todo para los que acostumbran hacer llamadas de extorsión” aseveró.

–“En eso coincido absolutamente, agregó el poeta Casimiro. En lo que no estoy de acuerdo es que le vayan a cargar la mano al ciudadano con sanciones, multas, recargos y demás al ciudadano que no registre su celular en el periodo acordado. En cuanto a lo del CURP biométrico considero que es una forma de tener control sobre los ciudadanos, pues te exigen datos muy privados y muy personales que no debería ser obligatorio compartir” argumentó.

–“A mí me huele a espionaje y a un control absoluto sobre el ciudadano, especuló don Memín. De todos modos, estos gobiernos guindas operan centros de espionaje para tener conocimiento de lo que hace sus adversarios. La Tía no se queda atrás y se dice que su sobrino loco es el que está detrás de esos centros de espionaje. El otro, el oficial, que es el C-5 lo maneja la comandanta guanajuatense, pero ella desde sus oficinas mantiene otro centro clandestino donde espía lo que hacen sus adversarios”.

–“Si los usaran para combatir el delito de secuestro, de extorsión o de narcotráfico, otro gallo nos cantara pero no, lo usan para sus fines perversos y maquiavélicos. Ya saben que para ocultar el incremento de la incidencia delictiva basta con maquillas las cifras oficiales, y por eso presumen que vamos bien y que vivimos en el segundo estado más seguro del país. Que se lo crea su abuela” despotricó doña Chela.