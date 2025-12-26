viernes, diciembre 26, 2025
Municipales

1 HERIDO DEJA RIÑA SENTIMENTAL ENTRE PEPENADORES; EL ALCOHOL ORIGINÓ EL CONFLICTO

Sobre la calle 15, rumbo a los campos menonitas de la colonia San Isidro, donde se realiza la corrida de toros, una pareja de pepenadores que ronda la ciudad de Hopelchén se vio involucrada en una riña sentimental que dejó saldo de un masculino con l3s¡ón en la cabeza.


Al parecer la ingesta de alcohol fue causante de este incidente, y al lugar arribaron paramédicos de Anved, para auxiliar y trasladar a la víctima al Hospital IMSS Bienestar.


En tanto, elementos de la policía tomaron los datos correspondientes para las investigaciones.

