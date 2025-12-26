QUE EL CANJE DE PLACAS NO TIENE FINES RECAUDATORIOS; ¿ENTONCES POR QUÉ LO COBRA EL ESTADO?

En medio de críticas ciudadanas por la falta de obras estatales, y en un intento por justificar o aminorar al malestar de los propietarios de vehículos motrices, el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche de la Secretaría de Administración y Finanzas (Seafin) aseguró que el proceso de canje de placas vehiculares 2026 no tiene fines recaudatorios, ni responde a un cambio meramente visual, sino obedece a disposiciones legales y a la necesidad de reforzar la seguridad y la certeza jurídica de los propietarios de vehículos.



El director general Julio Cauich Balán explicó que aunque el proceso es realizado por el Estado, esta dependencia únicamente se encarga de establecer los procedimientos y mecanismos para facilitar el trámite a la ciudadanía.

Explicó que los recursos obtenidos por el emplacamiento no se quedan en el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (Safecam), sino son canalizados a los Municipios, conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, para la ejecución de obras públicas.



Indicó que el canje de placas 2026 responde al término de la vigencia de 3 años de las placas anteriores, por lo cual corresponde un cambio de modelo, y subrayó que el reemplacamiento no es un tema de imagen, sino de medidas de seguridad, las cuales se actualizan de manera periódica.



En cuanto a los costos, Cauich Balán detalló que para el ejercicio fiscal 2026 se mantienen las mismas tarifas en UMAS que en el canje de 2023: 13.5 UMAS para automóviles, incluyendo vehículos de carga, y 4.5 UMAS para motocicletas, sin incremento en el número de UMAS. Aclaró que el ajuste anual corresponde únicamente al valor de la UMA, el cual actualmente es de 113.14 pesos.



Con este valor, los costos estimados del canje son de 1,527 pesos para automóviles y 509 pesos para motocicletas, montos que, señaló, y para justificar citó que son menores en comparación con Estados vecinos como Yucatán.

El periodo para realizar el canje de placas sin riesgo de multas será del 1 de enero al 31 de marzo. Posteriormente, el trámite podrá realizarse, aunque ya existe la posibilidad de sanciones por estar fuera del plazo legal.