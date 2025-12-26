PERSONAS CON AUTISMO, ABUELITOS Y MASCOTAS SUFREN POR LA PIROTECNIA, ADVIERTEN, Y PIDEN LIMITAR O EVITAR SU USO

Mariela Zapata Avilés, fundadora de Red de Padres y Súmate Autismo Campeche, advirtió que la pirotecnia, tradicionalmente asociada con celebraciones y festividades en México, representa sufrimiento y un riesgo significativo para personas con autismo y animales.

Explicó que no todos los autistas reaccionan igual ante los fuegos artificiales, pero para muchos, el ruido, el estruendo y el olor de la pólvora generan sufr¡miento intenso. “Estamos hablando de niños, adolescentes y adultos que, en lugar de disfrutar las fechas festivas, viven momentos de caos y hostigamiento”, resaltó.

Zapata Avilés agregó que los efectos negativos de la pirotecnia no se limitan a las personas con autismo, pues los adultos mayores y las mascotas, especialmente los perros, también se ven afectados por los fuertes ruidos y la exposición al fuego artificial, ante lo cual enfatizó la necesidad de promover campañas de concienciación ciudadana.

“Se exhorta a no usar pirotecnia o, al menos, a limitar su uso, pues además es peligroso tanto para niños como para la población, y muchos han perdido la vida por accidentes con pólvora y, para otros, simplemente arruina la convivencia familiar”, dijo.

Aunque reconoció que la tradición de la pirotecnia forma parte de la cultura mexicana, insistió en que su uso debe ser responsable y respetuoso, priorizando la seguridad y el bienestar de quienes podrían verse afectados.