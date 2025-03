ORDENA IRCO TRABAJOS NO AUTORIZADOS, DETIENEN A 7 DE SUS EMPLEADOS Y AHORA NO DA LA CARA, ACUSAN

Luego de enviar a su personal a realizar unos trabajos pese a no tener permiso, lo que derivó en la detención de 7 trabajadores y multa de 1 millón de pesos, la empresa IRCO, una de las encargadas de realizar el mantenimiento al puente Zacatal, no quiere hacerse responsable, ante lo cual los afectados no laboraron ayer en señal de protesta.

El hermano de un obrero afectado denunció que su familiar, cuya moto “desapareció”, y compañeros sólo siguieron órdenes de los jefes, quienes además prometieron pagar horas extras.

Explicó que enfrentan 3 denuncias, una por obstrucción a la vía pública, otra por maltrato al Estado y una más cuyo cargo no recuerda, y aunque los detenidos salieron al cumplir las 72 horas, ahora deben ir a firmar a la Fiscalía cada determinado tiempo para evitar ser detenidos de nueva cuenta.