EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

SANSORES HIPOTECA EL FUTURO DE CAMPECHE.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, alertan del “Lodazal” que azotará Campeche con el pretendido endeudamiento de mil millones de pesos que Layda Sansores busca heredar a las próximas dos generaciones. Razones para desconfiar sobran, pues hasta hoy, tras 4 años de gobierno, se desconoce el destino de los más de 100 mil millones de pesos que ha manejado. Leamos.

“Layda Sansores, una de las gobernadoras peor evaluadas según encuestas recientes, busca endeudar a Campeche con mil millones de pesos a 20 años… mientras olvida promesas básicas. En La Caleta, los pescadores trabajan entre lodo, basura y abandono. El dragado que prometió nunca llegó. ‘Es denigrante’, denuncia a Adrián de Carlos Sierra Coronel, en representación de los afectados, con el lodo a los tobillos y la dignidad por los suelos. ¿Dónde quedó la ‘transformación’? Ni infraestructura ni bienestar, sólo más deuda y olvido. Sansores presume el Plan Campeche, pero así no se moderniza un estado, sólo se hipoteca el futuro. Avisados.”

Habrá que estar atento a las excusas que argumentará Layda Sansores para justificar un préstamo a todas luces innecesario. No ha hecho nada en cuatro años y para los campechanos lo mejor sería que ya se vaya y deje de dañar la entidad. Su gobierno ha sido nefasto, represor, rapaz y oscuro.

ADDA SOLÍS DESCONOCE QUÉ ES EL TURISMO.

Entre los lastres que entregará Layda Sansores en 2027, habrá que incluir el turismo. Entre los hoteleros y prestadores de servicios de ese sector abundan las quejas de menor ocupación, reducidas ventas y fracasos económicos en cada temporada vacacional. Y si alguien pensó que con la llegada de Adda del Rubí Solís Peniche a esa secretaría habría mejora, se equivocó.

Recientemente la entrevistó la reportera Karla Astudillo en Ciudad del Carmen, le preguntó qué proyectos tenía para ese municipio, a lo que sólo atinó a responder que “muchos”, pero fue incapaz de al menos mencionar uno de ellos. La semana pasada se le vio entusiasmada anunciando una mafufada que pretende promover como “turismo comunitario”, en un evento a puerta cerrada.

Habrá que empezar por precisar a la organizadora de fiestas y banquetes, ahora envestida en secretaria de Turismo, que el turismo es la actividad de viajar y permanecer en lugares fuera de la residencia habitual por un corto periodo. Implica movilidad, hospedaje por una temporalidad limitada y puede incluir una variedad de actividades, que son las que traen una derrama económica. Dicho esto, habrá que preguntarle, ¿en qué mercados va a promover al Estado? Porque en el Sainz de Baranda no va a lograr mucho.