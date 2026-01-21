SIMÓN LEVY ASEGURA QUE GERTZ MANERO ENFRENTA ACUSACIÓN EN EU POR PRESUNTOS NEXOS CON EL CJNG

El empresario Simón Levy difundió en redes sociales un señalamiento contra el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, a quien acusó de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, en un mensaje publicado minutos antes de que el gobierno federal anunciara el traslado de 37 operadores criminales a Estados Unidos, martes 20 de enero.

A través de su cuenta en X, Levy aseguró que Gertz Manero habría sido “formalmente acusado en una corte de Estados Unidos” por presuntamente permitir el pago de nóminas al CJNG, con conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro García. En su publicación, afirmó además que ya se habrían presentado testimonios y que en las siguientes horas se entregarían más grupos de criminales a Estados Unidos, lo que minutos después fue confirmado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al informar oficialmente el traslado de 37 operadores criminales.

Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ni estadounidense ha confirmado la existencia de la acusación mencionada en redes sociales ni ha hecho pública información judicial que vincule formalmente a Gertz Manero con organizaciones criminales.

Alejandro Gertz Manero dejó recientemente la titularidad de la Fiscalía General de la República, cargo que ocupó desde 2019, tras presentar su renuncia antes de concluir su periodo constitucional. Posteriormente, el gobierno federal informó que sería propuesto como embajador de México, lo que generó debate político y cuestionamientos sobre el momento de su salida.