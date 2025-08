LAYDA SANSORES VIAJA A ÁMSTERDAM; VACACIONES DE “AUSTERIDAD” DE MORENISTAS EN EUROPA NO TERMINAN

Isabel Zamudio, reportera y corresponsal de Milenio Noticias, captó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en compañía de su hermana Laura, abordando un vuelo con destino a Ámsterdam, Holanda, el pasado 3 de agosto, solo esperó a que pasara su informe de gobierno el 1 de agosto para viajar. Este viaje generó críticas por la aparente contradicción con el discurso de austeridad de la 4T.

La periodista señaló que, tras “someter a periodistas en Campeche”, Sansores se dio tiempo para un viaje al extranjero. Zamudio relató que presenció a la gobernadora y su hermana en la fila de abordaje y las grabó como prueba, destacando que su publicación fue una decisión personal. “Esa mujer ni me va ni me viene, es de lo peorcito de la política antigua y reciente, y lo publiqué porque se me dio la gana”, expresó.

En sus comentarios, advirtió sobre el deterioro de las libertades en México, señalando que “a como vamos, para allá nos llevan estos gobernantes que salieron peores que lo que tanto criticaron”. Comparó el panorama con regímenes como Cuba y Venezuela y acusó que la administración de la 4T ha “acabado con los órganos e instituciones que antes los protegieron”, dejando a la ciudadanía “descobijada y a su merced”.