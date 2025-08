EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 06 DE AGOSTO DE 2025

IRRELEVANTE CUARTO INFORME.

Los Rozones de La Razón de México adelantaron los temas de los que no hablaría Layda Sansores en su cuarto informe. Sintetizamos.

“Cuando Layda Sansores presente su Cuarto Informe, no hablará de Susan Saravia, víctima de una violación tumultuaria por parte de tres jóvenes ligados a Morena y con familiares en el Gobierno y en la Fiscalía estatal… No explicará por qué se niega a recibir a la muchacha y a su madre, quienes sólo desean pedirle que no haya impunidad… Tampoco hablará de la persecución de su Gobierno en contra del periódico Tribuna, al que una jueza ordenó entregar los datos de su community manager, para revisar los contenidos antes de que sean publicados. Esta censura explícita se da en la víspera de su informe, para que el evento no se vea manchado ni con el pétalo de una crítica. Son tantos los temas de los que doña Layda no hablará, que resulta totalmente irrelevante lo que sí dirá”.

Sansores justificó su enferma persecución a Tribuna como una lucha contra la violencia de género, olvidando que es ella quien está inscrita en el registro nacional de violentadoras de género. Si va a defender a las mujeres, que comience por atender a Susan y a su madre, que llevan 4 meses buscándola.

LA LEY DE LAYDA VARGUITAS.

Bajo Reserva, editorial de El Universal, en su comentario “El censor de Layda y La Ley de Herodes”, deja claro que el Poder Judicial de Campeche viola los artículos Sexto y Séptimo de la Constitución al tratar de imponer un supervisor de información a TRIBUNA. Reproducimos.

“Como el personaje de La Ley de Herodes, el famoso Varguitas que siendo alcalde de San Pedro de los Saguaros cambió la Constitución, en Campeche el enojo de la gobernadora Layda Sansores con un periodista terminó en la imposición de un censor al medio Tribuna, en el que Jorge Luis González publicó la información que molestó a la mandataria estatal. Nos hacen ver que dicha figura sacada de la manga por un juzgado campechano viola de manera flagrante los artículos Sexto y Séptimo de la Constitución, que prohíbe expresamente la censura previa en México. El ‘interventor judicial’ que revisará los contenidos antes de su publicación nos remite a prácticas de dictaduras como la castrista o la pinochetista. ¿Será que los nuevos ministros defenderán la Constitución o darán luz verde desde la Suprema Corte a los Varguitas de Morena que quieren censurar y seguir cambiando la Carta Magna sin siquiera pasar por el Congreso?”

Nos resta precisar que Sansores no es una dictadora, sino una tirana, mejor definida como “quien abusa de su legitimidad para manipular las leyes con el objetivo de eliminar los contrapesos y restringir libertades fundamentales”.